Прокуратура начала проверку после задержек с выдачей багажа в Шереметьево

Прокуратура начала проверку после задержек с выдачей багажа в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок, в том числе багажа», — заявили в ведомстве.

Накануне, 1 июня, в пресс-службе Шереметьево сообщили, что выдача багажа пассажирам ряда рейсов задерживается второй день подряд. В аэропорту объяснили это пиковой нагрузкой «в высокий туристический сезон» и добавили, что в ближайшее время «прогнозируется стабилизация ситуации».

Источник РБК в одной из работающих в Шереметьево авиакомпаний утверждал, что аэропорту не хватает грузчиков и необходимой техники. Собеседник агентства «РИА Новости» говорил, что задержки наблюдались в терминалах D, E и F.