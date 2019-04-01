СК возбудил дело после крушения самолета Филевой в Германии

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Самолет с совладелицей S7 Наталией Филевой разбился 31 марта

На месте крушения частного самолета (Фото: Boris Roessler / dpa / ТАСС)

По факту гибели в авиакатастрофе в Германии российских граждан, в том числе совладелицы S7 Наталии Филевой, возбуждено уголовное дело, сообщили РБК в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого находилось два пассажира и пилот воздушного судна. Погибли Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев, а также пилот Андрей Дикун. Самолет летел из Франции, диспетчеры не получали сообщений о проблемах на борту.

Вечером 1 апреля тела погибших доставили во Франкфурт, вскрытие произойдет 2 апреля. В генконсульстве России во Франкфурте-на-Майне заявляли РБК, что запрос о репатриации останков им пока не поступал.