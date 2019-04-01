Тела погибших при крушении самолета Филевой доставили во Франкфурт

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,34 -0,30 EUR Бирж. 73,22 -0,44 Brent 68,61 +0,38% USD Нал. 66,00 65,05 EUR Нал. 74,24 72,81 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1203 -0,0013 BTC/USD Бирж. 4 200,00 +32,50 IMOEX 2 521,25 +0,97% RTSI 1 214,29 +1,35% DJIA 26 183,47 +0,98% Nasdaq 7 811,04 +1,06%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 15:11
ОБСЕ заподозрила Порошенко в нарушении ее требований к выборам Политика, 20:12 Амурский суд отправил акции «Восточного» под арест Финансы, 20:02 Зеленский закрепил отрыв от Порошенко после обработки 90% голосов Политика, 19:40 Прокурор попросил суд продлить домашний арест Кириллу Серебренникову Общество, 19:37 СК возбудил дело после крушения самолета Филевой в Германии Общество, 19:29 Минэкономразвития предложило платить турфирмам за привезенных иностранцев Бизнес, 19:28 Тела погибших при крушении самолета Филевой доставили во Франкфурт Общество, 19:16 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 19:16 Проклятие второго тура: почему у Порошенко почти нет шансов Мнение, 19:10 «Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз Бизнес, 18:59 Первый рекорд апреля: почему акции ТГК-2 оказались в лидерах роста Quote, 18:59 В результате обрушения здания в Саранске погибли два человека Общество, 18:55 Часть аудиосообщений пользователей «ВКонтакте» попала в открытый доступ Технологии и медиа, 18:43 Власти начали следить за долговой нагрузкой крупнейших компаний Экономика, 18:40
Гибель Филевой ,  
0 
Тела погибших при крушении самолета Филевой доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения бизнес-джета Epic LT, на котором летела совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, доставили во Франкфурт, сообщил РБК руководитель пресс-службы Управления расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) Гермут Фрайтаг.

«Тела погибших в авиакатастрофе доставлены во Франкфурт. Завтра (2 апреля) будет проведено их вскрытие», — сказал он.

Фотогалерея 
«У нас нет терок с мужчинами»: путь Наталии Филевой в бизнесе

Ранее стало известно, что тела троих погибших в авиакатастрофе извлекли из-под обломков. В генконсульстве России во Франкфурте-на-Майне РБК сообщили, что запрос о репатриации останков им пока не поступал. В BFU заявили, что расследование крушения самолета Филевой может продолжаться «до года и даже более». Предварительный доклад обнародуют примерно через восемь недель. К расследованию авиакатастрофы подключился Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Самолет Филевой разбился на подлете к аэропорту Франкфурта-на-Майне 31 марта. Вместе с ней на борту были ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Никто из них не выжил. Бизнес-джет летел из Франции, сообщений о проблемах диспетчерам не поступало.

Общество
Гибель совладелицы S7 Наталии Филевой. Что известно к этому часу

Филевой было 56 лет. Вместе со своим супругом Владиславом Филевым она владела S7 Group и занимала пост председателя совета директоров. По данным Forbes, в 2018 году ее состояние оценивалось более чем в $600 млн.

Теги: Наталия Филева, авиакатастрофа
Материалы по теме
СМИ сообщили об извлечении тел погибших при крушении самолета Филевой
Общество
Bloomberg сообщил о «конфиденциальности» аэропорта назначения Филевой
Общество
Разбившийся с Филевой самолет уже попадал в аварию в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter