Тела погибших при крушении самолета Филевой доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения бизнес-джета Epic LT, на котором летела совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, доставили во Франкфурт, сообщил РБК руководитель пресс-службы Управления расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) Гермут Фрайтаг.

«Тела погибших в авиакатастрофе доставлены во Франкфурт. Завтра (2 апреля) будет проведено их вскрытие», — сказал он.

Ранее стало известно, что тела троих погибших в авиакатастрофе извлекли из-под обломков. В генконсульстве России во Франкфурте-на-Майне РБК сообщили, что запрос о репатриации останков им пока не поступал. В BFU заявили, что расследование крушения самолета Филевой может продолжаться «до года и даже более». Предварительный доклад обнародуют примерно через восемь недель. К расследованию авиакатастрофы подключился Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Самолет Филевой разбился на подлете к аэропорту Франкфурта-на-Майне 31 марта. Вместе с ней на борту были ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Никто из них не выжил. Бизнес-джет летел из Франции, сообщений о проблемах диспетчерам не поступало.