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Бизнес ,  
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Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group
Самолет Epic LT при крушении которого погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, принадлежал авиакомпании «Глобус», входящей в эту группу. 30 марта он вылетел из Домодедово в Канны, а из Франции направлялся в Германию
Наталья Филева (Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС)

Бизнес-джет Epic LT с регистрационным номером RA-2151G при крушении которого в воскресенье, 31 марта, погибла совладелица S7 Group Наталия Филева и ее отец, принадлежал авиакомпании «Глобус», входящий в группу S7, следует из данных Росавиации.

Авиакомпания «Глобус», как и компания «Сибирь», летающая под брендом S7, помимо обычных пассажиров, занимается перевозками руководства одноименной группы.

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Под данным сервиса FlightRadar, этот самолет вылетел из московского аэропорта Домодедово, где базируется «Глобус» и S7, в субботу, 30 марта, в 10:52 и приземлился в польском Кракове. Оттуда он вылетел в Канны в 13:32 (по местному времени). А уже на следующий день, 31 марта, в 13:59 (по местному времени) бизнес-джет направился из Канн во Франкфурт-на-Майне.

Представитель S7 не смог уточнить, зачем Филева летела в Канны через Краков, а затем отправилась во Франкфурт-на-Майне.

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Epic LT — одномоторный бизнес-джет, он был разработан американской компанией Epic Aircraft в 2004 году. Epic Aircraft, базирующаяся в Бенде (штат Орегон), начала менять правила авиации в 2004 году, когда выпустила свой первый экпериментальный самолет Epic LT. «Изящное сочетание реактивной турбины, композитной технологии, продвинутой авионики и незабываемой роскоши, оформленное в элегантном корпусе самолета, заставило авиаиндустрию обратить на себя внимание», — говорится на сайте Epic Aircraft

В августе 2018 года S7 представила губернатору Московской области Андрею Воробьеву проект по производству одномоторных бизнес-джетов Victory, разработанного этой же компанией Epic Aircraft также с использованием композитов. Тогда сообщалось, что завод будет построен в течение двух-трех лет в деревне Торбеево Ступинского района, где S7 уже строит аэродром. Пресс-служба Воробьева оценивала инвестиции в 13 млрд руб., завод должен выпускать 25-30 самолетов год.

Наталии Филевой было 55 лет. Она родилась в Новосибирске и окончила Новосибирский государственный технический университет. Авиационным бизнесом она занялась еще в 1990-е годы вместе с мужем Владиславом Филевым. В 1998 году они приобрели контрольный пакет новосибирской авиакомпании «Сибирь», а через три года вышли на московский рынок, купив «Внуковские авиалинии». На базе этих компаний и еще одного перевозчика «Глобус» они создали группу S7 Group, которая уступает по пассажиропотоку только «Аэрофлоту».

В 2006 Филева вошла в рейтинг самых успешных женщин России по версии журнала «Финанс» с оценкой состояния в $155 млн, в 2017 году впервые попала в список Forbes. В 2018 журнал оценил ее состояние в $600 млн.

«На посту руководителя группы компаний S7 Наталия Валерьевна добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота», посвященного гибели Филевой.

В декабре 2018 года стало известно, что S7 Group будет переименована в S7 AirSpace Corporation. В 2016 году S7 Space, входящая в группу S7, получила лицензию Роскосмоса на космическую деятельность. В конце 2017 она организовала пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Зенит», а весной 2018 года приобрела морской космодром Sea Launch у у ракетно-космической корпорации «Энергия». «Она (Наталия Филева — РБК) была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас ее гибель — личная трагедия», — написал в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Наталия Филева, S7
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Рогозин назвал личной трагедией гибель совладельца S7 Филевой
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