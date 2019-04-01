Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group

Самолет Epic LT при крушении которого погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, принадлежал авиакомпании «Глобус», входящей в эту группу. 30 марта он вылетел из Домодедово в Канны, а из Франции направлялся в Германию

Наталья Филева (Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС)

Бизнес-джет Epic LT с регистрационным номером RA-2151G при крушении которого в воскресенье, 31 марта, погибла совладелица S7 Group Наталия Филева и ее отец, принадлежал авиакомпании «Глобус», входящий в группу S7, следует из данных Росавиации.

Авиакомпания «Глобус», как и компания «Сибирь», летающая под брендом S7, помимо обычных пассажиров, занимается перевозками руководства одноименной группы.

Под данным сервиса FlightRadar, этот самолет вылетел из московского аэропорта Домодедово, где базируется «Глобус» и S7, в субботу, 30 марта, в 10:52 и приземлился в польском Кракове. Оттуда он вылетел в Канны в 13:32 (по местному времени). А уже на следующий день, 31 марта, в 13:59 (по местному времени) бизнес-джет направился из Канн во Франкфурт-на-Майне.

Представитель S7 не смог уточнить, зачем Филева летела в Канны через Краков, а затем отправилась во Франкфурт-на-Майне.