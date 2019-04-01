Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group

Epic LT — одномоторный бизнес-джет, он был разработан американской компанией Epic Aircraft в 2004 году. Epic Aircraft, базирующаяся в Бенде (штат Орегон), начала менять правила авиации в 2004 году, когда выпустила свой первый экпериментальный самолет Epic LT. «Изящное сочетание реактивной турбины, композитной технологии, продвинутой авионики и незабываемой роскоши, оформленное в элегантном корпусе самолета, заставило авиаиндустрию обратить на себя внимание», — говорится на сайте Epic Aircraft
В августе 2018 года S7 представила губернатору Московской области Андрею Воробьеву проект по производству одномоторных бизнес-джетов Victory, разработанного этой же компанией Epic Aircraft также с использованием композитов. Тогда сообщалось, что завод будет построен в течение двух-трех лет в деревне Торбеево Ступинского района, где S7 уже строит аэродром. Пресс-служба Воробьева оценивала инвестиции в 13 млрд руб., завод должен выпускать 25-30 самолетов год.
Наталии Филевой было 55 лет. Она родилась в Новосибирске и окончила Новосибирский государственный технический университет. Авиационным бизнесом она занялась еще в 1990-е годы вместе с мужем Владиславом Филевым. В 1998 году они приобрели контрольный пакет новосибирской авиакомпании «Сибирь», а через три года вышли на московский рынок, купив «Внуковские авиалинии». На базе этих компаний и еще одного перевозчика «Глобус» они создали группу S7 Group, которая уступает по пассажиропотоку только «Аэрофлоту».
В 2006 Филева вошла в рейтинг самых успешных женщин России по версии журнала «Финанс» с оценкой состояния в $155 млн, в 2017 году впервые попала в список Forbes. В 2018 журнал оценил ее состояние в $600 млн.
«На посту руководителя группы компаний S7 Наталия Валерьевна добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота», посвященного гибели Филевой.
В декабре 2018 года стало известно, что S7 Group будет переименована в S7 AirSpace Corporation. В 2016 году S7 Space, входящая в группу S7, получила лицензию Роскосмоса на космическую деятельность. В конце 2017 она организовала пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Зенит», а весной 2018 года приобрела морской космодром Sea Launch у у ракетно-космической корпорации «Энергия». «Она (Наталия Филева — РБК) была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас ее гибель — личная трагедия», — написал в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин