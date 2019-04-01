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Разбившийся с Филевой самолет уже попадал в аварию в Москве

Бизнес-джет Epic LT, при крушении которого в Германии погибла совладелец S7 Наталия Филева, уже попадал в авиапроисшествие в Москве.

24 марта 2015 года летевший из Брно самолет, как сообщал «Интерфакс», приземлился в Домодедово с неисправной стойкой шасси и заблокировал взлетно-посадочную полосу. LifeNews публиковал кадры с аварийно севшим в московском аэропорту лайнером, на которых виден бортовой номер самолета — RA-2151G. Данные сайта Aviation Safety Network (ASN), который отслеживает авиационные происшествия, свидетельствуют о том, что 31 марта 2019 года самолет с тем же номером разбился в немецком аэропорту Эгельсбах. Первым на это обратил внимание Forbes.

В 2015 году за штурвалом самолета был гендиректор S7 Владислав Филев. По данным «Коммерсанта», он возвращался из командировки в Чехию, на борту лайнера также был инструктор. Перед приземлением в Домодедово одна стойка шасси сложилась по неизвестным причинам, и самолет пришлось посадить на фюзеляж. Лайнер получил незначительные повреждения, а Филев и инструктор «отделались легким испугом».

Бизнес
Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group

Согласно данным сервиса FlightRadar, 30 марта самолет вылетел из Домодедово и приземлился в польском Кракове. В тот же день он вылетел в Канны, а 31 марта направился во Франкфурт-на-Майне. 

Как следует из данных «Росавиации», Epic LT с регистрационным номером RA-2151G принадлежал авиакомпании «Глобус», которая входит в группу S7.

Причина авиакатастрофы, в которой погибла Филева, пока не известна. О каких-либо проблемах на борту самолета не сообщалось, свидетельствуют данные ASN.Помимо совладельца S7 жертвами крушения стали два человека — ее отец Валерий и пилот.
 

Теги: S7, Наталия Филева, Epic LT
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