МАК сообщил о начале расследования крушения самолета с совладелицей S7

МАК сообщил о начале расследования крушения самолета с совладелицей S7

В Германии специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расследованию крушения бизнес-джета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева. Об этом говорится в сообщении комитета.

«Расследование проводит Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал группу специалистов для участия в расследовании. Группа приступила к работе», — говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя МАК Сергей Зайко сообщал РБК, что комитет отправит своего представителя в Германию уже 1 апреля.

Руководитель пресс-службы Управления расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) Гермут Фрайтаг утверждал, что предварительное расследование крушения может занять примерно восемь недель. При этом он отметил, что в предварительном докладе вряд ли будут называться причины авиакатастрофы.