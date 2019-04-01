В Германии назвали сроки по расследованию авиакатастрофы с Филевой

В Германии назвали сроки по расследованию авиакатастрофы с Филевой

Расследование крушения в Германии частного самолета Epic LT, принадлежащего S7 Group, в котором погибла совладелица группы Наталия Филева, может занять «до года и даже более». Об этом РБК заявил руководитель пресс-службы Управления расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) Гермут Фрайтаг.

«Через примерно 8 недель мы выпустим предварительный доклад, но в нем будут только самые предварительные данные, факты, которые нам удалось собрать», — отметил Фрайтаг.

Он добавил, что расследование авиакатастроф — это сложный и долгий процесс, и за такое короткое время следователи вряд ли установят причину авиакатастрофы.

31 марта в районе Франкфурта-на-Майне при заходе на посадку разбился частный самолет, принадлежавший авиакомпании «Глобус», которая входит в группу S7. На борту находилась Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев.

