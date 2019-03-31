Общество , 20:50
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Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
В авиакатастрофе в Германии погибла совладелец S7 Наталия Филева
В районе Франкфурта-на-Майне 31 марта разбился самолет, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталия Филева, сообщили в пресс-службе компании.
Там указали, что частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Подробности случившегося пока неизвестны.
Указывается, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей..
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