Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

В авиакатастрофе в Германии погибла совладелец S7 Наталия Филева

В районе Франкфурта-на-Майне 31 марта разбился самолет, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталия Филева, сообщили в пресс-службе компании.

Там указали, что частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Подробности случившегося пока неизвестны.

Указывается, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей.​.