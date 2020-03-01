Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 41 тыс. человек
За минувшие сутки в Китае от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 35 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Таким образом, число жертв возросло до 2870.
Большинство смертельных случаев (34) произошло в провинции Хубэй, где в декабре прошлого года зафиксировали вспышку заболевания. Еще один человек скончался в провинции Хэнань в центральной части Китая.
В стране выявили 573 новых случаев заболевания. Количество заразившихся составило 79 824, при этом 41 825 людям удалось вылечиться.
По данным властей, на территориях вне материкового Китая зафиксировано 144 случая заболевания: в Гонконге — 95 (двое умерли), в Макао — десять, на Тайване — 39 (один пациент умер).