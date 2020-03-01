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Вирус из Китая ,  
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Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 41 тыс. человек

Новые случаи заражения в стране зафиксировали у 573 граждан. За сутки от заболевания, вызванного вирусом, умерли 35 пациентов, большинство — в провинции Хубэй
Фото: Reuters

За минувшие сутки в Китае от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 35 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Таким образом, число жертв возросло до 2870.

Большинство смертельных случаев (34) произошло в провинции Хубэй, где в декабре прошлого года зафиксировали вспышку заболевания. Еще один человек скончался в провинции Хэнань в центральной части Китая.

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В стране выявили 573 новых случаев заболевания. Количество заразившихся составило 79 824, при этом 41 825 людям удалось вылечиться.

По данным властей, на территориях вне материкового Китая зафиксировано 144 случая заболевания: в Гонконге — 95 (двое умерли), в Макао — десять, на Тайване — 39 (один пациент умер).

Согласно онлайн-данным SCMP, число зараженных во всем мире составило 85 956. Второй после Китая страной по количеству заболевших является Южная Корея (3150). В Италии выявлено 1128 случаев заболевания, а в Иране — 593.

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29 февраля первую смерть от коронавируса зафиксировали в США — умерла жительница штата Вашингтон. По словам президента Дональда Трампа, ранее ее отнесли к числу «пациентов с факторами высокого риска».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения коронавируса COVID-19 как «очень высокий». В организации отметили, что вызываемая вирусом тяжелая пневмония обладает признаками пандемии, но пока ситуация не достигла такого уровня.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Китай, коронавирус
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