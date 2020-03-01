Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса

Россия с 1 марта ограничила авиасообщение с Южной Кореей, в которой распространяется новый коронавирус.

Как сообщал Минтранс, исключение коснется лишь двух авиакомпаний — «Аэрофлота» и Korean Air, которые продолжат выполнять полеты между странами. Самолеты других перевозчиков — «Авроры», S7 и «Якутии» — в Южную Корею смогут возить только ее граждан, а в обратном направлении — только россиян, которые хотят вернуться, а также граждан стран — членов Евразийского экономического союза.

По данным агентства Yonhap, за день в Южной Корее новым коронавирусом, впервые обнаруженным в китайском Ухане в конце прошлого года, заразились более тысячи человек. Так, если к 28 февраля в стране обнаружили 2022 инфицированных, то на следующий день их число выросло до 3150 человек. От осложнений, вызванных COVID-2019, в Южной Корее скончались уже 17 человек.

Из-за вспышки коронавируса в Южной Корее въезд из нее ограничили уже 76 стран, в том числе Россия.