Вирус из Китая , 18 фев, 12:29
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Как работает госпиталь для зараженных вирусом в Ухане. Фоторепортаж
В Ухане продолжают открываться временные госпитали для зараженных коронавирусом. Один из них находится в Выставочном центре и рассчитан на 3 тыс. пациентов. Как работает полевой госпиталь — в фоторепортаже РБК
Госпиталь в Выставочном центре Уханя открылся для приема пациентов 7 февраля. Центр был переоборудован под госпиталь за три дня
За последние сутки в Ухане было подтверждено еще 1,6 тыс. заражения вирусом. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в КНР зафиксированы почти 73 тыс. подтвержденных случаев заболевания
Издание The Global Times со ссылкой на одного из пациентов госпиталя в здании Выставочного центра, рассказало об условиях содержания там. По его словам, обычно больные просыпаются около 6 утра, получают питьевую воду и завтрак
После осмотра пациентов и дезинфекции, с пациентами проводят зарядку
В каждом отделении больницы содержатся не более 50 пациентов
В каждом отделении работают четыре врача и две медсестры
Мужчины и женщины содержатся отдельно.