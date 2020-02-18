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Как работает госпиталь для зараженных вирусом в Ухане. Фоторепортаж

В Ухане продолжают открываться временные госпитали для зараженных коронавирусом. Один из них находится в Выставочном центре и рассчитан на 3 тыс. пациентов. Как работает полевой госпиталь — в фоторепортаже РБК
Фото: EPA / ТАСС
Госпиталь в Выставочном центре Уханя открылся для приема пациентов 7 февраля. Центр был переоборудован под госпиталь за три дня
Фото: EPA / ТАСС
За последние сутки в Ухане было подтверждено еще 1,6 тыс. заражения вирусом. ​По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в КНР зафиксированы​ почти 73 тыс. подтвержденных случаев заболевания
Фото: EPA / ТАСС
Издание The Global Times со ссылкой на одного из пациентов госпиталя в здании Выставочного центра, рассказало об условиях содержания там. По его словам, обычно больные просыпаются около 6 утра, получают питьевую воду и завтрак
Фото: EPA / ТАСС

После осмотра пациентов и дезинфекции, с пациентами проводят зарядку

Фото: EPA / ТАСС
В каждом отделении больницы содержатся не более 50 пациентов
Фото: EPA / ТАСС

В каждом отделении работают четыре врача и две медсестры

Фото: EPA / ТАСС
Мужчины и женщины содержатся отдельно.
Теги: мультимедиа, коронавирус, Китай
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