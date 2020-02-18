Как работает госпиталь для зараженных вирусом в Ухане. Фоторепортаж

В Ухане продолжают открываться временные госпитали для зараженных коронавирусом. Один из них находится в Выставочном центре и рассчитан на 3 тыс. пациентов. Как работает полевой госпиталь — в фоторепортаже РБК