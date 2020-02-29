В Эквадоре зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом

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В Эквадоре выявили первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Каталина Андрамуньо Себайос, передает La Republica.

По ее словам, заболевшей является 70-летняя гражданка Эквадора, которая живет в Испании. Она приехала в эквадорский город Гуаякиль из Мадрида 14 февраля. Министр отметила, что тогда у нее не было никаких симптомов короравируса.

На следующий день после приезда у женщины поднялась температура, она почувствовала недомогание, поэтому медики провели анализы на коронавирус. Они оказались положительными.

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