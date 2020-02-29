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Трамп допустил закрытие южной границы с Мексикой из-за коронавируса

Вашингтон рассматривает вариант ввести ограничения на южной границе с Мексикой из-за нового коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляцию его выступления в прямом эфире ведет телеканал NBC News.

«Мы также смотрим на южную границу. Мы всерьез думаем об этом», — сказал Трамп.

Однако сейчас граница с Мексикой не является «большой проблемой» в плане распространения заболевания, отметил он.

Трамп сделал это заявление после того, как 29 февраля в США зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Днем ранее он отметил, что «охрана границ — это и охрана здоровья», добавив, что Вашингтон «очень скоро» примет решение о том, стоит ли запрещать въезд в США и другим иностранным туристам, помимо граждан Китая или побывавших в нем, передает Reuters.

Помимо этого, администрация Трампа сообщила, что на фоне угрозы распространения заболевания в США планируется увеличить производство медицинских масок, перчаток, халатов и других необходимых вещей.

Теги: Дональд Трамп, Мексика, закрытие границы
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