В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что на территории США коронавирус нашли у 66 человек

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В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают ABC News и The Daily Best. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории Соединенных Штатов достигло более 60 человек.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса. Уточняется, что около $1 млрд из этой суммы будет направлено на ускорение разработки вакцин и лабораторные испытания. Позднее Трамп сообщил, что процесс создания вакцины от новой коронавирусной инфекции в стране движется «быстро» и «очень хорошо».

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, по всему миру число зараженных коронавирусом 2019-nCoV превысило отметку 85 тыс. человек. В пределах КНР зафиксировано 79 тыс. подтвержденных случаев. Эпидемия охватила более 40 стран. В США коронавирус диагностировали у 66 человек, в основном у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированных из Японии в середине февраля.