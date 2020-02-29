Вирус из Китая , 29 фев, 20:33
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Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века
Билл Гейтс
Основатель и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс в своей статье для New England Journal of Medicine написал, что вспышка коронавируса COVID-19 может превратиться в смертельную пандемию, которой сейчас опасается весь мир. Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
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