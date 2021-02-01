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Правительство предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию

Таким образом разработчики законопроекта надеются снизить риски проникновения в Россию инфекционных заболеваний и усилить контроль за преступниками, террористами и нежелательными лицами. К проведению процедуры хотя привлечь МВД
Фото: Peter Steffen / dpa / Global Look Press
Фото: Peter Steffen / dpa / Global Look Press

Правительство предложило обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, проходить биометрический и медицинский контроль. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 1 февраля. Речь идет прежде всего о гражданах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые приезжают в Россию работать, говорится в документе.

Документ предполагает внесение изменений в два федеральных закона — «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». В пояснительной записке говорится, что необходимо выработать механизм «обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных граждан».

Как пишут авторы законопроекта, из-за фрагментарного контроля за здоровьем мигрантов, приезжающих в Россию по безвизовому режиму на длительный срок, увеличивается риск проникновения и распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. А отсутствие биометрических данных затрудняет розыск преступников, террористов и лиц, пребывание которых в России нежелательно.

Путин продлил сроки пребывания мигрантов в России до середины 2021 года
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мигрантов из ЕАЭС и других стран с безвизом, которые приезжают в Россию на 90 дней и более, хотят обязать проходить медицинское обследование и сдавать биометрию в течение месяца с момента въезда. Эту процедуру нужно будет пройти однократно лицам в возрасте от 18 до 65 лет. Исключение составят недееспособные мигранты.

К сбору данных и проведению медицинского контроля кабмин предлагает привлечь МВД и подведомственные ему структуры, а также уполномоченную неназванную организацию.

В сентябре МВД предлагало обязать мигрантов, находящихся больше месяца в России, сдавать отпечатки пальцев, фотографии, проходить медицинское освидетельствование и получать ID-карты.

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Правительство ввело новые условия для въезда граждан ЕАЭС в Россию
Общество
Фото:Владимир Горовых / РИА Новости

В конце января правительство разрешило гражданам государств — членов ЕАЭС (Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения) с 1 февраля и на протяжении месяца въезжать в Россию через Армению и Белоруссию. Правило действует только для тех, кто прибывает в страну самолетом. Для пребывания в России иностранец должен предоставить отрицательный тест на коронавирус в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19».

До этого с марта 2020 года иностранцы и лица без гражданства не могли въехать на территорию России из-за пандемии коронавируса. Изначально запрет действовал до мая прошлого года, но потом его продлевали. Летом в ограничение внесли поправки, которые разрешали иностранным гражданам въезжать в страну для лечения в российских клиниках или ухода за больным родственником.

В январе депутат от «Единой России» Наталья Костенко внесла в Госдуму законопроект, предлагающий не лишать разрешения на проживание иностранцев — членов семей российских граждан за административные правонарушения. Это упростит въезд мигрантов на территорию страны.

Минстрой попросил упростить въезд мигрантов для работы на стройках
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В декабре прошлого года в МВД сообщили, что в 2020 году в России существенно снизилось число трудовых мигрантов. Сейчас их около 6 млн человек, хотя обычно их численность колеблется в пределах 9–11 млн.

Больше всего сокращение количества иностранцев затронуло сферы строительства, ЖКХ и бытовых услуг. Минстрой заявлял, что в большинстве российских регионов ощущается острый дефицит мигрантов на стройках, и предложил упростить им въезд в страну.

Автор
Михаил Котляр
мигранты ЕАЭС биометрия законопроект
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