Правительство предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию

Таким образом разработчики законопроекта надеются снизить риски проникновения в Россию инфекционных заболеваний и усилить контроль за преступниками, террористами и нежелательными лицами. К проведению процедуры хотя привлечь МВД

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Правительство предложило обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, проходить биометрический и медицинский контроль. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 1 февраля. Речь идет прежде всего о гражданах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые приезжают в Россию работать, говорится в документе.

Документ предполагает внесение изменений в два федеральных закона — «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». В пояснительной записке говорится, что необходимо выработать механизм «обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных граждан».

Как пишут авторы законопроекта, из-за фрагментарного контроля за здоровьем мигрантов, приезжающих в Россию по безвизовому режиму на длительный срок, увеличивается риск проникновения и распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. А отсутствие биометрических данных затрудняет розыск преступников, террористов и лиц, пребывание которых в России нежелательно.

Мигрантов из ЕАЭС и других стран с безвизом, которые приезжают в Россию на 90 дней и более, хотят обязать проходить медицинское обследование и сдавать биометрию в течение месяца с момента въезда. Эту процедуру нужно будет пройти однократно лицам в возрасте от 18 до 65 лет. Исключение составят недееспособные мигранты.