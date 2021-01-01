Путин продлил сроки пребывания мигрантов в России до середины 2021 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сроки временного пребывания или постоянного проживания мигрантам в России продлили до 15 июня 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации.

Документ «замораживает» до указанной даты сроки добровольного выезда из России иностранцев, в отношении которых принято решение об административном выдворении. Он также разрешает свободно покидать страну зарубежным тем гражданам, у кого после 14 марта 2020 года истек срок годности документов, удостоверяющих личность. Выезд разрешен, если иностранцы собираются вернуться на родину, не следуя транзитом через территорию других государств.

Весной Путин на фоне пандемии COVID-19 принял ряд послаблений для иностранных граждан. Последним разрешили оставаться в России до 15 июня включительно без продления визы и других документов, по которым они въехали в страну. В течение этого времени работодателям также позволили нанимать иностранцев без разрешения на работу в России.

Позже президент продлевал срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России до 15 сентября, а затем до 15 декабря.