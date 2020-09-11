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МВД предложило снимать отпечатки пальцев у всех мигрантов

МВД готовит новую реформу миграционного законодательства. Ведомство намерено отказаться от института разрешений на временное проживание, перевести документы в электронную форму и начать снимать отпечатки у всех мигрантов
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

МВД представило концепцию реформы миграционного законодательства и новую редакцию закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В соответствии с ними, у всех мигрантов в России планируют собирать отпечатки пальцев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на выступление начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой в Общественной палате.

Слушания в Общественной палате прошли накануне. «Министерство внутренних дел совместно с федеральными органами исполнительной власти разрабатывает абсолютно новый проект федерального закона о правовом положении иностранных граждан. И там будет много изменений... Общие подходы изменятся. Изменятся режимы пребывания на территории России, упростится процедура оформления документов», — цитирует слова Казаковой «Интерфакс».

В МВД, в частности, намерены обязать всех мигрантов, находящихся в России более 30 суток, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование и получать ID-карты. Казакова отметила, что идея дактилоскопирования всех въезжающих в Россию обсуждается не первый год. Однако вместо бытовавшей ранее идеи о получении отпечатков пальцев прямо на границе, для чего потребовалось бы установить соответствующее оборудование на всех постах, МВД теперь предлагает обязать мигрантов сдавать отпечатки самостоятельно, уже по прибытию.

Казакова рассказала, что в МВД предлагают дать мигрантам возможность менять цель въезда в Россию без необходимости выезжать из страны. Сейчас указать цель въезда можно только один раз. Бумажные миграционные карты ведомство намерено заменить электронными. Также должны появиться единые электронные реестры работодателей. Благодаря такому реестру в России можно будет отказаться от системы квот на иностранную рабочую силу — вместо этого иностранные работники и работодатели будут искать друг друга и оформлять документы через электронную систему.

Кроме того, в России планируется прекратить выдачу разрешений на временное проживание (РВП). «Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Он себя изжил», — сказала она. Сейчас РВП выдается на три года, не продлевается, и позволяет находиться в России в течение всего срока его действия. Также оно дает право на работу в России без патента и разрешения на работу. После получения РВП иностранец может претендовать на вид на жительство (ВНЖ).

МВД вместо этого предлагает ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание (на срок до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание. Последние два, как отмечает «Коммерсант», должны заменять РВП и ВНЖ.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД. 

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МВД занялось разработкой нового правового режима для мигрантов
Общество
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В начале июня МВД сообщало в рамках подготовки реформы, что для мигрантов будет создано единое мобильное приложение и портал, через которые они смогут в электронном виде получать госуслуги. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: МВД, мигранты
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