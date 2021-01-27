Правительство ввело новые условия для въезда граждан ЕАЭС в Россию

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Гражданам государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разрешат въезжать в Россию через территории Белоруссии и Армении, говорится в распоряжении правительства России.

Действие распоряжения касается тех, кто прибывает через аэропорты и только в период с 1 февраля по 1 марта. Въезжающие также должны предоставить отрицательный тест на коронавирус в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19».

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