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В МВД сообщили о снижении числа мигрантов в России

В России в настоящее время находится около 6 млн мигрантов, что значительно ниже показателей прошлых лет. Об этом сообщили в МВД России, передает «РИА Новости».

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)», — отметили в ведомстве.

По данным МВД, самая многочисленная категория иностранцев в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах. В ведомстве сообщили, что 1,3 млн иностранных граждан работают в России по патентам, 85 тыс. имеют разрешения на работу. Разрешение на временное проживание или вид на жительство есть примерно у 1 млн человек.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Согласно ноябрьскому обзору Росстата, чистый приток мигрантов из-за рубежа в январе—августе 2020 года сократился в России в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. За восемь месяцев этого года в страну прибыли 69,1 тыс. мигрантов, за аналогичные период предыдущего — 166,7 тыс.

Столичные власти сообщали, что в Москве число трудовых мигрантов снизилось на 40% с начала 2020 года. На этом фоне количество вакансий курьеров и таксистов в городе увеличилось почти на 85%, строителей — на 30%. Мэр Москвы Сергей Собянин также говорил о дефиците работников в сфере ЖКХ.

Россия МВД мигранты
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