В Тегеране прогремели еще два взрыва

Два новых взрыва прогремело в Тегеране, сообщило в телеграм-канале иранское агентство Mehr. Также о взрывах в столице Ирана передает Tasnim.

Израильские военные приступили к нанесению новых ударов по Ирану, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Целями атаки в заявлении названы средства противовоздушной обороны (ПВО) и баллистические ракеты Ирана.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль объявили о совместной военной операции против Ирана, нанеся по республике множество ударов. Тегеран нанес ответные удары по военным базам США на Ближнем Востоке — в ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте.

Как заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Джаббари, Иран выпустил около 1,2 тыс. ракет «в разных направлениях».

Текущей ночью иранские беспилотники атаковали международный аэропорт Дубая, пострадали четыре человека. После удара беспилотника загорелся пятизвездочный отель-башня Бурдж-аль-Араб в Дубае, о пострадавших информации нет. Также после падения фрагмента дрона начался пожар в крупнейшем порту на Ближнем Востоке — Джебель-Али.