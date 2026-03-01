Операция США против Ирана

ABC News узнал, кого США хотели устранить в Иране, кроме Хаменеи

Помимо Хаменеи США хотели устранить президента Ирана Пезешкиана, пишет ABC News со ссылкой на источники. О смерти верховного лидера заявил Трамп

Входит в сюжет
В этой статье

США планировали ликвидировать президента Ирана Масуда Пезешкиана вместе с верховным лидером Али Хаменеи, сообщил ABC News со ссылкой на три источника, знакомых с ходом атаки.

О смерти Хаменеи в ходе военной операции заявил президент США Дональд Трамп. Он назвал верховного лидера Ирана «одним из самых злых людей в мире». Об устранении Хаменеи также сообщили израильские источники. При этом иранские новостные агентства со ссылкой на источники из окружения аятоллы опровергают эти данные.

На фоне сообщений о гибели Хаменеи на его аккаунте в Х появился пост: «Во имя Нами Хайдера (мир ему)». Публикация сопровождается фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.

На фоне сообщений об убийстве Хаменеи Иран начал усиленную атаку на Израиль, ОАЭ и Катар. 

