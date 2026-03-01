Операция США против Ирана

Отель Бурдж-аль-Араб в Дубае загорелся после попадания беспилотника

Беспилотник попал по одной из самых высоких гостиниц мира, пятизвездочному отелю-башне Бурдж-аль-Араб в Дубае, сообщает иранское агентство Tasnim.

На опубликованных кадрах виден пожар.

Burj Al Arab (отель «Парус») — один из самых известных роскошных отелей мира в Дубае. Здание высотой около 321 м построено в форме паруса и стоит на искусственном острове у побережья. Отель состоит только из двухуровневых люксов и известен ультрароскошным сервисом — персональными дворецкими, вертолетной площадкой и дорогими интерьерами с мрамором и позолотой.

Кроме того, БПЛА атаковали аэропорт Дубая, представители авиагавани подтвердили удар. По данным властей города, пострадали по меньшей мере четыре человека. Им оказали необходимую помощь. Все рейсы в дубайских аэропортах остановили.

