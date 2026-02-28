Военные США оценили ущерб от ответных ударов Ирана CENTCOM: ущерб объектам США от ответных ударов Ирана был минимальным

Перехват ракет, выпущенных в сторону Израиля из Ирана (Фото: Gil Eliyahu / Reuters)

Ущерб американским объектам в результате ответных ударов Ирана был минимальным и не повлиял на ход операций, заявило Центральное командование США (CENTCOM) в X. Сообщений о потерях среди американских военнослужащих не поступало, сказали там.

Американские военные начали операцию «Эпическая ярость» 28 февраля по указанию президента Дональда Трампа. Удары начали наносить в 1:15 утра по восточному времени, в число целей вошли командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции, системы противовоздушной обороны, пусковые установки, а также военные аэродромы.

