Трамп заявил о продолжении бомбардировок Ирана до достижения цели

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Бомбардировки Ирана будут продолжаться до наступления мира на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мощные и точечные бомбардировки будут продолжаться, непрерывно на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется, чтобы достичь нашей цели — мир на Ближнем Востоке и, по сути, во всем мире», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Как сообщил Axios высокопоставленный американский чиновник, военная операция США и Израиля предусматривает бомбардировки Ирана по меньшей мере в течение пяти дней.

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Позже Трамп объявил о начале военной операции против Тегерана, назвав ее целью защиту американцев от угрозы со стороны иранского режима.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала атаку, в которой принимали участие около 200 истребителей, крупнейшей за всю историю ВВС страны.

Иран ответил на удары Израиля и США запуском ракет и беспилотников. Кроме Израиля, Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.