Иран выпустил около 1,2 тыс. ракет в ответ на удары США и Израиля

КСИР: Иран выпустил около 1,2 тыс. ракет в ответ на удары США и Израиля

Иран выпустил около 1,2 ракет «в разных направлениях» в ответ на удары США и Израиля по территории республики, заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Джаббари, передает телеканал «Аль-Маядин».

«Сразу после агрессии из Ирана было выпущено около 1200 ракет в разных направлениях», — сказал Джаббари.

28 февраля США и Израиль объявили о военной операции против Ирана, по стране было нанесено множество ударов. Тегеран нанес ответные удары по военным базам США на Ближнем Востоке — в ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте.

Также иранские военные запустили гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1».

Анастасия Карева
ИранракетыИзраильСШАКСИР