Восемь человек пострадали в Катаре из-за падения обломков иранских ракет

Восемь человек получили ранения в Катаре в результате падения осколков ракет в различных местах по всей стране, сообщает Al Jazeera со ссылкой на власти.

По их словам, ракеты иранского производства были перехвачены системами ПВО Катара.

По словам главы отдела по связям с общественностью Министерства внутренних дел Катара Абдуллы Халифа Аль-Муфтаха, по Катару было выпущено 66 ракет. Он добавил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

