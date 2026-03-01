Восемь человек пострадали в Катаре из-за падения обломков иранских ракет
Восемь человек получили ранения в Катаре в результате падения осколков ракет в различных местах по всей стране, сообщает Al Jazeera со ссылкой на власти.
По их словам, ракеты иранского производства были перехвачены системами ПВО Катара.
По словам главы отдела по связям с общественностью Министерства внутренних дел Катара Абдуллы Халифа Аль-Муфтаха, по Катару было выпущено 66 ракет. Он добавил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Материал дополняется
