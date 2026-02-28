Израиль и Иран обменялись новыми ударами
Tasnim: Иран запустил новую волну ракет по израильской территории
В нескольких районах Израиля зазвучали сирены в связи с обнаружением ракеты, запущенной из Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале. ВВС отражают атаку и наносят удары.
«В настоящее время ВВС Израиля проводят операции по перехвату и нанесению ударов по угрозам там, где это необходимо, для их устранения», — сказали там.
Иран запустил новую волну ракет по израильской территории, сообщает агентство Tasnim.
Материал дополняется