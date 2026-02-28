Операция США против Ирана

Израиль и Иран обменялись новыми ударами

Tasnim: Иран запустил новую волну ракет по израильской территории

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Входит в сюжет
В этой статье

В нескольких районах Израиля зазвучали сирены в связи с обнаружением ракеты, запущенной из Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале. ВВС отражают атаку и наносят удары.

«В настоящее время ВВС Израиля проводят операции по перехвату и нанесению ударов по угрозам там, где это необходимо, для их устранения», — сказали там.

Иран запустил новую волну ракет по израильской территории, сообщает агентство Tasnim.

Материал дополняется

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны