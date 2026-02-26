 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Алаудинов сообщил, что большинство жителей покинули Сумы

Алаудинов: большая часть жителей покинула Сумы
Сюжет
Военная операция на Украине

Большая часть мирных жителей покинула Сумы, сообщил, опираясь на данные разведки, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью «РИА Новости».

Если год назад в городе царила спокойная гражданская жизнь, то сейчас большинство тех, кто может уехать, уже покинули территорию.

Ранее в начале недели силовые структуры сообщали, что украинские власти усиливают эвакуацию мирного населения из Сумской области, чтобы обезопасить граждан в условиях текущей ситуации.

Армия России заняла Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В феврале Миноборны России несколько раз сообщало, что российские войска заняли населенные пункты в Сумской области, в том числе, Покровку, Сидоровку, Поповку. По данным Алаудинова на 16 февраля, ВСУ вывели из Сумской области оставшуюся часть батальона «полка смерти» в связи с существенными потерями.

До того, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской области. В конце декабря 2025 года командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров доложил президенту Владимиру Путину, что вооруженным силам осталось до Сум менее 20 километров.

Сумы (укр. Суми) — это город на северо-востоке Украины, административный центр Сумской области.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Апти Алаудинов Сумы мирные жители
