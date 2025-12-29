Командующий доложил Путину об оставшихся до города Сумы 20 километрах
Вооруженным силам осталось менее 20 километров до украинского областного центра город Сумы, сообщил в докладе президенту Владимиру Путину командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров.
«До областного центра передовым подразделениям осталось менее 20 километров», — сказал Никифоров в докладе президенту Владимиру Путину на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции.
Он добавил, что полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту.
Материал дополняется
