 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Командующий доложил Путину об оставшихся до города Сумы 20 километрах

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженным силам осталось менее 20 километров до украинского областного центра город Сумы, сообщил в докладе президенту Владимиру Путину командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров.

«До областного центра передовым подразделениям осталось менее 20 километров», — сказал Никифоров в докладе президенту Владимиру Путину на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции.

Он добавил, что полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Белоусов заявил о продвижении войск с опережением планов Политика, 17:15
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 17:13
Путин наградил Сергея Галицкого орденом Дружбы Общество, 17:11
12-летний россиянин обыграл чемпиона мира по шахматам на ЧМ по блицу Спорт, 17:08
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 16:55
ВККС порекомендовала Давыдова на пост первого зампреда Верховного суда Политика, 16:50
Герасимов отчитался о 334 взятых за год населенных пунктах Политика, 16:45
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Масоны обвинили в дискриминации полицию Лондона и обратились в суд Общество, 16:43
Командующий доложил Путину об оставшихся до города Сумы 20 километрах Политика, 16:39
Личные истории вместо идеальной речи: как меняются публичные выступления Стиль, 16:38
Ловушка когнитивных искажений: как из нее выбраться руководителю Образование, 16:30
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 16:26
Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне роста курса доллара Экономика, 16:26
Российские военные заняли село Богуславка в Харьковской области Политика, 16:24