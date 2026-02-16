 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Алаудинов сказал, что ВСУ вывели «полк смерти» из Сумской области

Алаудинов: разбитый батальон «полка смерти» ВСУ вывели из Сумской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Оставшаяся часть батальона «полка смерти» Вооруженных сил Украины (ВСУ) выведена из Сумской области из-за существенных потерь. Об этом «РИА Новости» рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Батальон 225-го полка (...) понес такие потери, из-за которых вынуждены были остатки этого батальона вывести», — рассказал агентству Алаудинов.

Москалькова заявила о незаслуженной критике командира «Ахмата» Алаудинова
Политика
Татьяна Москалькова

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что, по данным перехватов, «они понесли очень серьезные потери». По его словам, остатки батальона вывели на переформирование, поскольку «дальше уже они были небоеспособны противостоять на этом участке».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Елена Наумова
Военная операция на Украине
Материалы по теме
При атаке ВСУ погиб мирный житель в Брянской области
Политика
Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Центральное в ЛНР 14 февраля
Политика
Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
NYT узнала о возможном возобновлении переговоров Warner Bros. и Paramount Бизнес, 08:17
Синоптики рассказали, что на Москву идет спираль атмосферного вихря Город, 08:09
«Продавай Америку»: подошел ли к концу век исключительности рынков СШАПодписка на РБК, 08:06
За кем из россиян стоит следить на десятый день Олимпиады-2026 Спорт, 08:00
Четыре человека погибли в ДТП в Амурской области Общество, 07:47
Politico назвало «самую крупную битву» Мюнхенской конференции Политика, 07:46
«Арка влюбленных» в Италии обрушилась из-за непогоды Общество, 07:35
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Брокер «Финам» подготовился к возможному обмену заблокированными активами Инвестиции, 07:33
«Бизнес перенесет расходы в цены»: что рост НДС значит для ставки и рынкаПодписка на РБК, 07:30
Алаудинов сказал, что ВСУ вывели «полк смерти» из Сумской области Политика, 07:25
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Буданов сообщил, что украинская делегация выехала в Женеву на переговоры Политика, 07:23
Спирты из Азии и дешевое игристое: какие тренды формируют рынок алкоголя Вино, 07:00
В Бодайбо еще в 22 домах восстановили тепло после аварии Общество, 06:47