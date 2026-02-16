Алаудинов сказал, что ВСУ вывели «полк смерти» из Сумской области

Оставшаяся часть батальона «полка смерти» Вооруженных сил Украины (ВСУ) выведена из Сумской области из-за существенных потерь. Об этом «РИА Новости» рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Батальон 225-го полка (...) понес такие потери, из-за которых вынуждены были остатки этого батальона вывести», — рассказал агентству Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что, по данным перехватов, «они понесли очень серьезные потери». По его словам, остатки батальона вывели на переформирование, поскольку «дальше уже они были небоеспособны противостоять на этом участке».