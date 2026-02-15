Генштаб рассказал о полосе безопасности в Сумской и Харьковской областях

Группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

«Группировка войск «Север» продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — сказал Герасимов.

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты в Сумской области, включая Поповку Сидоровку , и Харьковской, где контроль установили, в частности, над Чугуновкой и Глушковкой.

До этого, 27 января, Герасимов отчитался, что с начала 2026 года российские войска заняли 17 населенных пунктов, а под контроль России перешло свыше 500 кв. км. Доложив об этом, он также отметил, что «Север» ведет боевые действия для расширения полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.