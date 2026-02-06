 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о занятии Поповки в Сумской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Поповка в Сумской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север» 5 февраля.

Село Поповка находится у одного из истоков реки Илек, в Краснопольском районе Сумской области, рядом с границей с Россией. В 1,5 км от него расположено село Высокое, о занятии которого российское Минобороны отчитывалось 25 декабря 2025 года. По состоянию на 2001 год в Поповке проживало девять человек.

За прошедшую неделю подразделения «Севера» нанесли удары по позициям семи бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух пограничных отрядов украинской погранслужбы, среди потерь ВСУ на этом направлении — более 1415 военнослужащих, танк и четыре пусковые установки РСЗО HIMARS.

Материал дополняется

