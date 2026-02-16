Армия России заняла Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
Российские войска заняли населенные пункты Покровка в Сумской области и Миньковка в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны.
Покровка находится примерно в 40 км от Сум и в 88 км от Белгорода, село располагается в Красносельском районе. Покровку заняли подразделения группировки «Север». Село является административным центром Покровского сельского совета, в который также входят села Поповка, Степок и Москалевка.
Миньковка расположена в 20 км от Краматорска и в 77 км от Донецка. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».
15 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Староукраинка, Придорожное, Залезничное и Цветковое в Запорожской области.
В тот же день, выступая перед военными группировки войск «Центр», начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что с начала февраля 2026 года российская армия заняла 12 населенных пунктов. «Под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории», — добавил он. Наиболее упорные бои, по словам начальника Генштаба, идут в зоне ответственности группировки войск «Центр»: военные развивают наступление на Добропольском направлении.
Герасимов заявил также, что ВСУ не могут восполнить потери и делают ставку на беспилотные системы, формируя дополнительные подразделения и наращивая число ударных БПЛА.
Ранее The New York Times сообщила, что украинские войска оказались в сложном положении в районах Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда) и Гуляйполя, которые имеют стратегическое значение как возможные плацдармы для будущих наступлений.
