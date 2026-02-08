Российские военные взяли два пункта в Сумской и Харьковской областях

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Глушковка в Харьковской области, а также над Сидоровкой в Сумской области Украины, сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области. Подразделениями группировки войск «Запад» установлен контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области», — сказано в сообщении.

Глушковка — село в Харьковской области, стоящее на берегу реки Оскол в Купянском районе. Находится примерно в 13,5 км к юго-востоку от Купянска через реку и в 95 км к юго-востоку от Харькова. Село Сидоровка находится на границе Украины с российской Курской областью. 29 января Минобороны отчиталось о взятии соседнего с ним села Белая Береза, также в Сумской области.

Материал дополняется