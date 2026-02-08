 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские военные взяли два пункта в Сумской и Харьковской областях

Минобороны: военные установили контроль над Сидоровкой и Глушковкой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Глушковка в Харьковской области, а также над Сидоровкой в Сумской области Украины, сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области. Подразделениями группировки войск «Запад» установлен контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области», — сказано в сообщении.

Минобороны сообщило о занятии Поповки в Сумской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Глушковка — село в Харьковской области, стоящее на берегу реки Оскол в Купянском районе. Находится примерно в 13,5 км к юго-востоку от Купянска через реку и в 95 км к юго-востоку от Харькова.

Село Сидоровка находится на границе Украины с российской Курской областью. 29 января Минобороны отчиталось о взятии соседнего с ним села Белая Береза, также в Сумской области.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны Харьковская область Сумская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о занятии Поповки в Сумской области
Политика
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» и дронами по ВПК Украины
Политика
Минобороны сообщило о взятии сел Зеленое и Сухецкое
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Японская сноубордистка установила рекорд по участию в Олимпийских играх Спорт, 12:45
Акопян заявил, что был рад дать Гуменнику права на свою музыку для Игр Спорт, 12:45
СК завел дело о халатности после нападения подростка на студентов в Уфе Общество, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Российские военные взяли два пункта в Сумской и Харьковской областях Политика, 12:35
В районах проведения Олимпиады погибли четыре человека из-за схода лавин Спорт, 12:32
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 12:31
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Дуров объяснил, какие политики вводят запреты на соцсети подросткам Политика, 12:30
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
В институте имени Пушкина назвали количество слов в русском языке Общество, 12:13
Правительство присвоило статус наукограда подмосковному Долгопрудному Общество, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 12:03
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 12:00