Сумы: что это за город и чем он важен для армий Украины и России

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Что такое Сумы

Сумы (укр. Суми) — это город на северо-востоке Украины, административный центр Сумской области, которая соседствует с Харьковской, Полтавской и Черниговской областями Украины, а также с Курской, Брянской и Белгородской областями России (общая протяженность границы — около 560 км). До начала боевых действий в 2022 году в Сумах проживали около 260 тыс. человек.

Также Сумы являются центром Сумского района, Сумской городской общины и Сумской агломерации. Сумская городская община (громада) была образована в 2019 году. В настоящее время в нее входит 21 населенный пункт, общее число жителей на начало 2022-го составляло около 280 тыс.

Происхождение названия, символика города

Название города, как предполагается, происходит от рек Сума и Сумка, которые впадают в центре Сум в реку Псел. Только теперь они называются иначе: Сума — Сумкой, а Сумка — Стрелкой. Согласно одной из легенд, на месте будущего города были найдены три охотничьи сумы с золотом.

Герб Сум тематически связан с этой легендой и представляет собой щит серебряного цвета, на котором изображены три черные сумки с золотыми пуговицами. Похожие сумки носили казаки слободских полков (Слобожанщина — историческая область, где располагаются современные Сумы). Герб города утвержден горсоветом в 1991 году. Флаг Сум — полотно изумрудного цвета, по центру которого изображен герб города.

Территория Сум

Сумы расположены в 30 км от границы с Курской областью России. Расстояние до Киева — 370 км, до Харькова — 180 км. Площадь города — 95 кв. км, территориальной общины — 145,5 кв. км.

Рельеф и реки в Сумах

Город находится в лесостепной зоне, в низине на высоте 137 м над уровнем моря, на берегу реки Псел. Расположенная на правом берегу часть города (центр, запад, почти весь север и юг) чуть выше той, что находится на левом. Наиболее возвышенные — южная и северная окраины. Город фактически окружен холмами высотой до 200–250 м, за исключением низинных территорий вдоль рек.

Самая крупная река в Сумах — Псел, исток которой находится в Белгородской области России (протекает также в Курской). Она входит в город на севере, течет на юго-восток и впадает в Днепр. В Псел в центре города впадает небольшая река Сумка, которая течет с запада, начинается в пригородных селах. Есть еще одна небольшая река — Стрелка, которая впадает в Сумку. Стрелка начинается в пригородных селах к югу от города.

Ширина Псла в Сумах на большинстве участков не превышает 100 м. Через реку в самом городе переброшены четыре автомобильных моста (два на севере, по одному на юге и в центре города) и еще один — к югу от Сум, вблизи аэропорта, а также железнодорожный мост на севере города. Сумка и Стрелка — узкие реки, их ширина не более 20 м.

На территории Сум есть несколько крупных озер, среди них — Голубое и Чеха на востоке города, а также запруды рыбхоза на юго-западе города.

Жилые массивы и районы

В Сумах административно выделяется два района: Заречный (восток города, правый берег Псла) и Ковпаковский (север, центр, юг Сум на левом берегу реки).

Северная, восточная и западная части Заречного района застроены многоэтажными домами, в южной в основном располагается частная застройка. На востоке Заречного района находится крупный завод «Сумыхимпром». Из этого района начинается дорога на Харьков.

Ковпаковский район включает в себя центр города, где расположены администрация региона и области, исторические здания (например, это символ города — беседка-альтанка близ краеведческого музея, усадьба Сухановых-Сумских и др.), культурные учреждения, центральный рынок, старинные соборы.

В Ковпаковском районе также находятся железнодорожный вокзал, областная больница, многие предприятия: Сумское машиностроительное НПО, заводы «Насосэнергомаш», «Центролит» и «ВНИИкомпрессормаш» (в составе концерна NICMAS). Обширная промзона занимает север района, но не все предприятия действующие. Прилегающие к ней микрорайоны и центр города в основном застроены многоэтажными домами, юг и запад — частными. На южной окраине находится территория не работавшего в последние годы аэропорта.

Население города Сумы

Сумы — крупнейший город Сумской области. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, в регионе проживали около 1,3 млн человек, из них в Сумах — почти 296 тыс. С того момента население города сократилось до 256 тыс. человек, а области — до 1 млн (2022, данные Минфина).

Согласно Всеукраинской переписи 2001 года, в национальном составе города преобладали украинцы (84%), проживали также русские (12%) и представители других национальностей. Украинский язык назвали родным 77% населения региона, русский — 20%.

Транспортная инфраструктура

Автотрассами город связан с Киевом, Харьковом, Полтавой, Черниговом, российскими Курском и Белгородом, а также крупными городами Сумской области — Глуховом, Путивлем, Конотопом, Ахтыркой, Тростянцем. Через Сумы проходят национальные магистрали Н-07 (Киев — Бровары — Ромны — Сумы) и Н-12 (Сумы — Полтава), дороги регионального значения Р44, Р45, Р61 и территориальная трасса Т1901.

Из города выходят дороги по четырем основным направлениям:

на севере: на Суджу и Курск;

на юго-востоке: на Ахтырку и Харьков (проходит по мосту через Псел);

на юго-западе: на Ромны и Киев;

на западе: на Конотоп и Белополье.

На юге города идет дорога к аэропорту Сумы.

В городе есть автовокзал, с которого ходят маршрутные такси в населенные пункты области и другие города Украины — Киев, Днепр, Харьков, а также пригородная автостанция. Городской общественный транспорт — автобусы, маршрутные такси и троллейбусы.

На севере Сум расположен железнодорожный вокзал. Железнодорожным сообщением город связан с Ворожбой на западе и оттуда — с Киевом, а также с Богодуховом на юго-востоке, откуда открывается дорога на Харьков.

В Сумах также есть несколько железнодорожных станций: 52-й км, 59-й км, Сумы-Товарная, Олдыш, Басы (с севера на юг), на последних трех — более двух путей. Сумы-Товарная принимает пригородные дизель-поезда. Вблизи станции Басы есть ответвление в сторону границы с Белгородской областью.

На участке Сумы — 59-й км находится мост через реку Псел.

Через Сумы проходят крупные магистральные газопроводы: российский экспортный Уренгой — Помары — Ужгород, Курск — Сумы — Киев, Елец — Курск — Сумы — Диканька и др.

Социально-культурная инфраструктура

В городе действует свыше 10 вузов (включая филиалы), среди которых — Сумской государственный университет, Сумской педагогический госуниверситет, Сумской национальный аграрный университет; более десятка учреждений среднего профессионального образования; кадетский корпус; свыше 40 школ.

В Сумах — около пяти городских больниц и поликлиник (взрослых и детских), областная клиническая больница, больница Святого Пантелеймона, диспансер радиационной защиты населения, психоневрологический диспансер, госпиталь ветеранов войн и другие клиники.

Среди учреждений культуры — краеведческий музей, художественный музей, городская галерея, областная научная библиотека, дом-музей Антона Чехова, музей денег и банковского дела и др. Действуют два театра: национальный драмы и музыкальной комедии имени М. Щепкина и областной театр для детей и молодежи. Также в городе есть областная филармония. В центре Сум расположен крупный футбольный стадион «Юбилейный» — домашняя арена местного футбольного клуба «Виктория».

История города Сумы

Город Сумы был основан в 1652 или 1655 году, когда сюда перебрались казаки-переселенцы из поселка Ставище на Киевщине под началом атамана Герасима Кондратьева. В 1656-1658 годы под руководством присланного царскими властями воеводы Кирилла Арсеньева на холме, окруженном Пселом, Сумой и Сумкой, была возведена крепость Сумын (или Сумин), которая стала центром Сумского казацкого полка. В 1670-е годы появился укрепленный посад, с 1680-х годов складывались неукрепленные предместья, в XVIII веке получили развитие торговля и ремесла.

В 1765-1780 годы Сумы были центром одноименной провинции в составе Слободско-Украинской губернии, а в 1780-м Сумы наделили статусом города и уездного центра Харьковского наместничества (с 1796-го — Слободско-Украинской, с 1835-го — Харьковской губернии). Город начал интенсивно развиваться с 1860-х годов благодаря деятельности семей сахарозаводчиков Харитоненко и купцов Сухановых. В 1877 году через Сумы прошла железная дорога, в городе открылись духовная семинария, кадетский корпус, театр, церкви, больницы, гимназии и другие учреждения. В начале XX века в городе проживали около 50 тыс. человек.

Город Сумы начала 20 века (Фото: Шурубор / РИА Новости)

После Революции 1917 года город переходил из рук в руки и контролировался Украинской народной республикой, большевиками, немецкими войсками и белогвардейскими формированиями. Советская власть окончательно установлена в ноябре 1919-го. В 1923-1930 годах Сумы были центром Сумского округа в составе Украинской СССР, в 1930-1939 годах — Сумского района (в 1932-1939 — в составе Харьковской области), с 1939 года — Сумской области. В 1939-м в городе проживали почти 64 тыс. человек, из них 86,4% — украинцы и 9% — русские.

В годы Великой отечественной войны с 10 октября 1941-го по 2 сентября 1943 года город был оккупирован немецкими войсками. По одной из оценок, в период оккупации были убиты 5 тыс. сумчан, город значительно пострадал от боевых действий.

После окончания войны город был восстановлен, на 1960-70-е пришлось время его интенсивного развития, работали крупные промышленные предприятия — машиностроительный завод им. Фрунзе, «Химпром», насосный завод, завод электронных микроскопов им. 50-летия ВЛКСМ, завод тяжелого компрессоростроения и др., развивалась пищевая и легкая промышленность. В 1970-1980-е был перестроен городской центр, появились новые здания областной администрации, театра им. Щепкина, новые жилые микрорайоны и т.д. В 1989 году численность населения города почти достигла 294 тыс.

На референдуме в декабре 1991 года 92% населения Сум высказались в пользу независимости.

Боевые действия в Сумах

Боевые действия в Сумах развернулись почти сразу после начала российской операции на Украине. Уже 25 февраля 2022-го о блокаде города сообщило российское минобороны. В течение марта российская и украинская стороны регулярно заявляли об окружении города и ведущихся в его пределах боевых действиях. Однако в начале апреля российские войска были выведены из района Сум и других населенных пунктов области.

После того, как российские войска отошли с территории Сумской области, Сумы подвергались ракетным ударам и обстрелам, которые приводили к повреждениям инфраструктурных объектов (среди них, например, Сумская ТЭЦ), отключениям электроэнергии и другим последствиям. Российское Минобороны неоднократно сообщало об ударах вблизи Сум по реактивным системам залпового огня HIMARS и MLRS (для атак использовались в том числе комплексы «Искандер»), с которых ВСУ запускали, в частности, дальнобойные ракеты ATACMS; поражении мест сосредоточения и резервов украинских бригад ударами авиации.

После прорыва ВСУ российской границы и наступления на Курскую область 6 августа 2024 года, которая граничит с Сумской, город оказался в 30-40 км от зоны боевых действий. Среди целей операции президент Украины Владимир Зеленский называл «предотвращение наступления на Сумскую область».