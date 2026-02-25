 Перейти к основному контенту
В ЕК напомнили об альтернативе для поставок нефти в Словакию и Венгрию

В ЕК предложили Словакии и Венгрии использовать «Адрию» для поставок нефти
Сюжет
Война санкций
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгрия и Словакия могут использовать трубопровод «Адрия» для поставок нефти вместо ремонтируемого нефтепровода «Дружба». Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Существует альтернативный маршрут поставок, который могут использовать Венгрия и Словакия. Это трубопровод «Адрия» через Хорватию», — сказала Итконен на брифинге.

По ее словам, Хорватия подтвердила, что сырая нефть нероссийского происхождения транспортируется по этому трубопроводу в Венгрию и Словакию. Он отметила, что «Адрия» является единственной альтернативой, которая позволяет удовлетворить потребности двух стран.

«Трубопровод обладает достаточной мощностью для увеличения объемов, чтобы полностью удовлетворить потребности Венгрии и Словакии», — подчеркнула Итконен.

Зеленский ответил на совет отремонтировать нефтепровод «Дружба»
Политика
Владимир Зеленский

О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию Министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. Через два дня Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». Как писала «Европейская правда», Украина также предложила Евросоюзу временно задействовать нефтепровод Одесса — Броды вместо «Дружбы».

23 февраля Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». Об аналогичном решении заявила Венгрия.

Накануне Украина в третий раз перенесла срок возобновления поставок по «Дружбе», теперь его сдвинули на 26 февраля.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

