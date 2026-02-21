Украина предложила ЕС замену нефтепроводу «Дружба»

Украина предложила ЕС задействовать нефтепровод Одесса — Броды для транзита топлива в Венгрию и Словакию вместо «Дружбы». Топливо по последнему перестало поступать в ЕС в конце января. Кремль назвал это энергетическим шантажом

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Украина предложила Евросоюзу временно задействовать нефтепровод Одесса — Броды для транзита топлива в Венгрию и Словакию вместо «Дружбы». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо киевской миссии при ЕС, направленное в Генеральный директорат по энергетике ЕК.

В послании отмечается, что в конце января был нанесен значительный ущерб технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода «Дружба».

Сейчас специалисты проводят детальный осмотр поврежденного оборудования и оценивают возможность оперативного возобновления транспортировки нефти, пояснила украинская сторона. В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны Киев предложил ЕС альтернативы.

«В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтепроводную систему Украины, либо морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу Одесса — Броды далее в государства — члены Европейского союза», — сказано в письме.

Нефтепровод «Дружба» заблокировали те же, кто взорвал «Северный поток», — это украинцы, заявил ранее премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, ЕС должен поддержать Венгрию и Словакию в противостоянии с Украиной вокруг нефтепровода «Дружба».

Днем 13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило о приостановке прокачки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» из-за повреждения на территории Украины. При этом российская нефть не поступает в Венгрию по «Дружбе» с 27 января. Тогда же украинская компания «Нафтогаз» сообщила о пожаре на своем объекте критической инфраструктуры во Львовской области.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». Он объяснил обращение к Хорватии тем, что нефтепровод не пострадал, а Украина «отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам».

В Кремле считают, что Украина занимается энергетическим шантажом члена ЕС, а именно Венгрии. Вопрос об экспорте углеводородов в Венгрию, например через Хорватию, обсуждается на уровне компаний, добавили там.