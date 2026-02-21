 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии

Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан пригрозил Киеву в ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он заявил, что страна может перестать поставлять Украине электроэнергию. Власти Словакии также рассматривают эту меру
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если та не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на митинге в городе Бекешчаба. Его слова приводит портал Metropol.

Он пояснил, что у Будапешта еще есть запасы нефти на несколько месяцев, однако все равно будут приняты ответные меры против Киева в связи с прекращением поставок. «Мы могли бы принять три контрмеры, и пока мы приняли две», — сказал Орбан, подразумевая под третьей прекращение экспорта электроэнергии на Украину, пишет издание.

«Это сложно. Если мы прекратим [поставки электроэнергии], могут произойти неприятные вещи. В любом случае словаки вчера упомянули об этом как о возможном варианте. Поэтому мы координируем свои действия со словаками, и, если потребуется, предпримем и этот третий шаг», — сказал Орбан.

По его словам, Украина «в ближайшие недели сделает все, чтобы посеять экономический хаос в Венгрии», но стране нельзя позволять себя шантажировать. Орбан подчеркнул, что Будапешт располагает достоверной информацией о пригодности трубопровода «Дружба» для транспортировки нефти, вопреки заявлениям Киева.

Словацкий премьер Роберт Фицо ранее также пригрозил приостановкой поставок электроэнергии на Украину, если украинский президент Владимир Зеленский не возобновит подачу нефти в понедельник, 23 февраля.

Украина 20 февраля предложила Евросоюзу временно задействовать нефтепровод «Одесса — Броды» для транзита топлива в Венгрию и Словакию вместо «Дружбы», писала «Европейская правда» со ссылкой на письмо киевской миссии при ЕС. В послании отмечается, что в конце января был нанесен значительный ущерб технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода «Дружба».

Кремль сообщил о поиске решения по энергетическому шантажу Венгрии Киевом
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило о приостановке прокачки российской нефти в страну по «Дружбе». При этом венгерская MOL отметила, что российская нефть не поступает в Венгрию с 27 января. В итоге обе страны обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия».

На фоне прекращения поставок нефти Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд. Будапешт считает, что Киев шантажирует Венгрию, «препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией».

О том, что Украина занимается энергетическим шантажом Венгрии, ранее говорили и в Кремле. Там уточнили, что вопрос об экспорте углеводородов в европейскую страну, например через Хорватию, уже обсуждается.

Валерия Доброва
Виктор Орбан Венгрия Украина электроэнергия нефть
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
