Зеленский ответил на совет отремонтировать нефтепровод «Дружба»
Хотя Украине рекомендовали отремонтировать нефтепровод «Дружба», сделать это быстро не удастся, заявил президент Владимир Зеленский, пишет France 24.
Прокачка российской нефти по «Дружбе» была приостановлена из-за повреждений на украинской территории, с 27 января нефть не поступает также в Венгрию. Глава МИДа страны Петер Сийярто утверждал, что отказ в возобновлении транзита связан с политическими причинами.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила Зеленскому о необходимости ускорить ремонт «Дружбы» и восстановить поставки.
Изначально прокачку должны были возобновить 20 февраля, затем ее сдвинули на 24-е число, а после — на 25 февраля. Накануне, 24 февраля, срок возобновления поставок по «Дружбе» перенесли в третий раз — теперь его сдвинули на 26 февраля.
Украинские власти сообщали, что работа над ремонтом «Дружбы» ведется в круглосуточном режиме, и попросили Еврокомиссию помочь с организацией логистики при поставках нефти в Венгрию и Словакию. Киев предложил отправлять нефть в эти страны «через собственную систему» или морским путем. Евросоюз может временно задействовать нефтепровод Одесса — Броды для транзита топлива в Венгрию и Словакию вместо «Дружбы», говорили в Киеве.
«Дружба» — система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Южная ветка трубопровода транспортирует российскую нефть через Западную Украину и является важным маршрутом поставок для стран Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в частности для Венгрии и Словакии.
О том, что США намерены обсудить с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоресурсов, в середине февраля заявил госсекретарь Марко Рубио. Ранее Евросовет утвердил документ, предусматривающий полный запрет на импорт российского СПГ в ЕС с начала 2027 года, а также прекращение закупок трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года. Москва осуждает санкции и требует их снятия.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности