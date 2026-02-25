 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский ответил на совет отремонтировать нефтепровод «Дружба»

Из‑за повреждений на украинском участке нефтепровода прокачка российской нефти в Венгрию и Словакию приостановлена. Ранее украинские власти сообщали о круглосуточной работе над ремонтом «Дружбы»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Хотя Украине рекомендовали отремонтировать нефтепровод «Дружба», сделать это быстро не удастся, заявил президент Владимир Зеленский, пишет France 24.

Прокачка российской нефти по «Дружбе» была приостановлена из-за повреждений на украинской территории, с 27 января нефть не поступает также в Венгрию. Глава МИДа страны Петер Сийярто утверждал, что отказ в возобновлении транзита связан с политическими причинами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила Зеленскому о необходимости ускорить ремонт «Дружбы» и восстановить поставки.

Изначально прокачку должны были возобновить 20 февраля, затем ее сдвинули на 24-е число, а после — на 25 февраля. Накануне, 24 февраля, срок возобновления поставок по «Дружбе» перенесли в третий раз — теперь его сдвинули на 26 февраля.

Украина в третий раз перенесла возобновление поставок по «Дружбе»
Политика
Фото:Zuzana Gogova / Getty Images

Украинские власти сообщали, что работа над ремонтом «Дружбы» ведется в круглосуточном режиме, и попросили Еврокомиссию помочь с организацией логистики при поставках нефти в Венгрию и Словакию. Киев предложил отправлять нефть в эти страны «через собственную систему» или морским путем. Евросоюз может временно задействовать нефтепровод Одесса — Броды для транзита топлива в Венгрию и Словакию вместо «Дружбы», говорили в Киеве.

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Южная ветка трубопровода транспортирует российскую нефть через Западную Украину и является важным маршрутом поставок для стран Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в частности для Венгрии и Словакии.

О том, что США намерены обсудить с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоресурсов, в середине февраля заявил госсекретарь Марко Рубио. Ранее Евросовет утвердил документ, предусматривающий полный запрет на импорт российского СПГ в ЕС с начала 2027 года, а также прекращение закупок трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года. Москва осуждает санкции и требует их снятия.

