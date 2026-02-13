Словакия сообщила о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба»

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Поставки российской нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» приостановлены, сообщило Bloomberg министерство экономики Словакии.

«Энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой», — сказано в сообщении ведомства. Bloomberg передает, что Словакия располагает стратегическим запасом сырья и нефтепродуктов, которых хватит примерно на 3 месяца. В заявлении словацкого министерства также говорится, что поставки возобновятся в ближайшие дни.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х написал, что Венгрия также готовится пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по трубопроводу «Дружба».

