Венгрия и Словакия призвали Хорватию открыть транзит нефти из России

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия», сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в Х.

Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова направили соответствующее письмо министру экономики Хорватии Анте Сусняру. Обращение глава МИД Венгрии объясняет тем, что Украина «отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам».

Сийярто подчеркивает, что исключение из санкций для Венгрии и Словакии дает им возможность импортировать российскую нефть морским путем в случае срыва поставок по трубопроводу. «Безопасность энергоснабжения страны никогда не должна быть идеологической проблемой. Поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет угрожать безопасности поставок нефти Венгрии и Словакии по политическим причинам», — написал он.

13 февраля Минэнерго Словакии объявило о приостановке поставок нефти по трубопроводу «Дружба» из-за его повреждения на участке на территории Украины. В ведомстве подчеркнули, что угрозы энергетической безопасности страны и региона нет, Словакия располагает стратегическим запасом сырья и нефтепродуктов, которых хватит примерно на три месяца. Кроме того, ожидается, что поставки возобновятся в ближайшее время, отметили в словацком министерстве.

По данным Bloomberg, Россия в этом месяце не поставляла нефть в Словакию и Венгрию, а сокращение объемов прокачки по «Дружбе» стало заметным еще в январе — тогда совокупные поставки в обе страны упали почти до 150 тыс. барр. в сутки. При этом ТАСС со ссылкой на источники писал, что разрешение на возобновление прокачки российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию не дает руководство компании «Укртранснафта».

Материал дополняется.