Украина в третий раз перенесла возобновление поставок по «Дружбе»
Украина вновь перенесла срок возобновления поставок по «Дружбе», теперь его сдвинули на 26 февраля, сообщили Ereport в пресс-службе Министерства экономики Словакии.
Изначально прокачку должны были возобновить 20 февраля, затем ее сдвинули на 24-е число, а после — на 25-е февраля.
Словацкий премьер Роберт Фицо 23 февраля объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». По словам Фицо, он хотел поговорить по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским о возобновлении поставок нефти, но получил сообщение о том, что тот «готов к разговору только после 25 февраля».
Ereport пишет, что поставки топлива на внутренний рынок Словакии остаются бесперебойными. Словацкое правительство объявило чрезвычайное положение в нефтяной сфере и частично задействовало аварийные запасы нефти.
О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию Министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвали прекращение поставок политическим шагом Киева. Кроме того, страны обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия».
Материал дополняется.
