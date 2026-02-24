 Перейти к основному контенту
Украина в третий раз перенесла возобновление поставок по «Дружбе»

Военная операция на Украине
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Украина вновь перенесла срок возобновления поставок по «Дружбе», теперь его сдвинули на 26 февраля, сообщили Ereport в пресс-службе Министерства экономики Словакии.

Изначально прокачку должны были возобновить 20 февраля, затем ее сдвинули на 24-е число, а после — на 25-е февраля.

Словацкий премьер Роберт Фицо 23 февраля объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». По словам Фицо, он хотел поговорить по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским о возобновлении поставок нефти, но получил сообщение о том, что тот «готов к разговору только после 25 февраля».

Украина отсрочила возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе»
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

Ereport пишет, что поставки топлива на внутренний рынок Словакии остаются бесперебойными. Словацкое правительство объявило чрезвычайное положение в нефтяной сфере и частично задействовало аварийные запасы нефти.

О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию Министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвали прекращение поставок политическим шагом Киева. Кроме того, страны обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия».

Материал дополняется.

