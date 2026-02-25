 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский ответил на сообщения о планах США закончить конфликт к 4 июля

Зеленский заявил, что не в курсе планов США закончить конфликт к 4 июля
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не располагал информацией о намерении американского президента Дональда Трампа завершить российско-украинский конфликт к 4 июля — 250-летию независимости США, о чем ранее сообщил Bloomberg. Об этом Зеленский заявил журналистам по итогам саммита «Украина — Северная Европа и Балтия». Запись опубликована на YouTube-канале офиса украинского президента.

«Что касается 4 июля, что США или президент Трамп хотят закончить войну — я могу только поддержать это. Для меня это новая информация, хотя сейчас очень быстро меняется», — сказал он.

По словам Зеленского, на переговорах в Абу-Даби и Женеве желание как можно скорее завершить конфликт звучало как со стороны Киева, так и от Вашингтона. Он отметил, что Украина поддерживает скорейшее окончание конфликта, однако сейчас речь идет о передаче части территорий России.

«Fast track (быстрый путь. — РБК) связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий и тому подобное», — пояснил Зеленский. Ранее он заявлял, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории.

Зеленский увидел «начало конца» конфликта
Политика
Владимир Зеленский

Ранее Bloomberg сообщил, что Вашингтон стремится достичь урегулирования конфликта России и Украины к 4 июля, когда в США будет отмечаться 250-летие независимости.

День независимости США считается главным национальным праздником и отмечается ежегодно 4 июля. В 1776 году в этот день была принята Декларация независимости Соединенных Штатов.

О стремлении США добиться соглашений к этой дате также говорил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Он допустил, что в Белом доме хотят объявить о новых бизнес-сделках, которые станут возможными по достижении мира.

Зеленский ранее отмечал, что Трамп хочет одновременного подписания соглашений между Украиной и Россией, Украиной и США, а также Украиной и Европой. По его словам, американская сторона предлагает Киеву закончить конфликт до начала лета и может оказывать давление для соблюдения сроков.

Кремль сообщал, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, Москва остается открытой к урегулированию политико-дипломатическим способом. В январе президент России Владимир Путин заявил, что «мир не наступает сам — его строят каждый день», и назвал игнорирование интересов российской стороны и создание угрозы безопасности для Москвы причинами конфликта на Украине.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

