Зеленский ответил на сообщения о планах США закончить конфликт к 4 июля

Зеленский заявил, что не в курсе планов США закончить конфликт к 4 июля

Президент Украины Владимир Зеленский не располагал информацией о намерении американского президента Дональда Трампа завершить российско-украинский конфликт к 4 июля — 250-летию независимости США, о чем ранее сообщил Bloomberg. Об этом Зеленский заявил журналистам по итогам саммита «Украина — Северная Европа и Балтия». Запись опубликована на YouTube-канале офиса украинского президента.

«Что касается 4 июля, что США или президент Трамп хотят закончить войну — я могу только поддержать это. Для меня это новая информация, хотя сейчас очень быстро меняется», — сказал он.

По словам Зеленского, на переговорах в Абу-Даби и Женеве желание как можно скорее завершить конфликт звучало как со стороны Киева, так и от Вашингтона. Он отметил, что Украина поддерживает скорейшее окончание конфликта, однако сейчас речь идет о передаче части территорий России.

«Fast track (быстрый путь. — РБК) связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий и тому подобное», — пояснил Зеленский. Ранее он заявлял, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории.

Ранее Bloomberg сообщил, что Вашингтон стремится достичь урегулирования конфликта России и Украины к 4 июля, когда в США будет отмечаться 250-летие независимости.

День независимости США считается главным национальным праздником и отмечается ежегодно 4 июля. В 1776 году в этот день была принята Декларация независимости Соединенных Штатов.

О стремлении США добиться соглашений к этой дате также говорил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Он допустил, что в Белом доме хотят объявить о новых бизнес-сделках, которые станут возможными по достижении мира.

Зеленский ранее отмечал, что Трамп хочет одновременного подписания соглашений между Украиной и Россией, Украиной и США, а также Украиной и Европой. По его словам, американская сторона предлагает Киеву закончить конфликт до начала лета и может оказывать давление для соблюдения сроков.

Кремль сообщал, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, Москва остается открытой к урегулированию политико-дипломатическим способом. В январе президент России Владимир Путин заявил, что «мир не наступает сам — его строят каждый день», и назвал игнорирование интересов российской стороны и создание угрозы безопасности для Москвы причинами конфликта на Украине.