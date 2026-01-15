 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Путин заявил, что «мир не наступает сам — его строят каждый день»

Сюжет
Мирный план по Украине
Путин заявил, что «мир не наступает сам» — его каждый день строят сами люди. Накануне Трамп отмечал, что российский лидер готов заключить мирную сделку по Украине, но этому препятствует Киев
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Формирование мира происходит на ежедневной основе усилиями людей, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным дипломатам в Кремле. РБК вел трансляцию.

«Недаром говорят: мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна», — сказал Путин.

Он назвал игнорирование интересов России и создание угрозы безопасности страны причинами конфликта на Украине. Вместе с этим он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться своих целей на Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Путин «готов заключить сделку», а в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине при посреднических усилиях США до сих пор не достигнуто, виноват украинский лидер Владимир Зеленский.

Путин ранее говорил, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта. В их числе он называл «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Российский президент подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатическим или иным путем.

Кремль рассказал о ближайших планах работы по мирному урегулированию
Политика
Дмитрий Песков

В конце прошлого года дипломатический процесс по урегулированию конфликта на Украине активизировался после разработки США проекта мирного плана. В Москве допускали, что он может стать основой для будущих соглашений. Затем черновик мирного плана неоднократно менялся в ходе переговоров с украинской и европейской сторонами.

14 января Bloomberg писал, что американские переговорщики — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер — могут снова посетить Москву в ближайшее время для встречи с Путиным. Комментируя это, глава МИДа Сергей Лавров сказал, что российская сторона готова к этим контактам.

Валерия Доброва
