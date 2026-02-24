 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом насчет порядка урегулирования
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы все соглашения об окончании российско-украинского конфликта были подписаны в рамках большой церемонии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский CNN.

Он рассказал, что разногласия между ним и Трампом в основном касаются последовательности шагов к миру: американский президент считает идеальным одновременное подписание мирного соглашения Украины с Россией, сделки Киева с Соединенными Штатами, а также с европейскими странами о гарантиях безопасности.

Зеленский же настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США.Это даст украинскому народу уверенность в том, что в будущем они могут полагаться на своих союзников, полагает он.

Зеленский объяснил, почему не намерен выводить ВСУ из Донбасса
Политика

Президент Украины добавил, что хочет, чтобы Трамп «остался на нашей стороне»

Киев готов к заморозке конфликта по нынешней линии фронта, подчеркнул Зеленский. Ранее он называл это принципом «стоим где стоим» и говорил, что украинская сторона настаивает на нем как на базовой модели для прекращения огня.

Глава государства также отметил, что Киев не будет выводить войска из подконтрольных ему районов ДНР. Ранее он пояснял, что не намерен выводить ВСУ из Донбасса и других регионов, поскольку это расколет украинское общество и ослабит позиции Киева.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Бывшего топ-менеджера Google назвали кандидатом на пост главы Би-би-си Технологии и медиа, 09:59
Зеленский показал свой бункер в Киеве Политика, 09:58
Женская сборная США по хоккею отказалась прийти на выступление Трампа Спорт, 09:52
Взрыв в отделении полиции в Днепре признали терактом Политика, 09:44
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта Политика, 09:36
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев Политика, 09:36
В Госдуме предложили ограничить режим самозанятости Политика, 09:33
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В какие ниши заходить новичкам: аналитика рейтинга топ-100 селлеровПодписка на РБК, 09:28
Названы районы Москвы с самыми дорогими новостройками Недвижимость, 09:20
СК показал кадры с места взрыва у полицейской машины в Москве Общество, 09:19
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Правозащитника Дениса Солдатова арестовали на 15 суток за логотип соцсети Политика, 09:14
Би-би-си извинилась за показ расистского оскорбления на церемонии BAFTA Технологии и медиа, 09:13
Стратегия больше не на 10 лет. Что теперь определяет успех Образование, 09:01