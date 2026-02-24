Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы все соглашения об окончании российско-украинского конфликта были подписаны в рамках большой церемонии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский CNN.

Он рассказал, что разногласия между ним и Трампом в основном касаются последовательности шагов к миру: американский президент считает идеальным одновременное подписание мирного соглашения Украины с Россией, сделки Киева с Соединенными Штатами, а также с европейскими странами о гарантиях безопасности.

Зеленский же настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США.Это даст украинскому народу уверенность в том, что в будущем они могут полагаться на своих союзников, полагает он.

Президент Украины добавил, что хочет, чтобы Трамп «остался на нашей стороне»

Киев готов к заморозке конфликта по нынешней линии фронта, подчеркнул Зеленский. Ранее он называл это принципом «стоим где стоим» и говорил, что украинская сторона настаивает на нем как на базовой модели для прекращения огня.

Глава государства также отметил, что Киев не будет выводить войска из подконтрольных ему районов ДНР. Ранее он пояснял, что не намерен выводить ВСУ из Донбасса и других регионов, поскольку это расколет украинское общество и ослабит позиции Киева.

Материал дополняется