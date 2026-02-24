Зеленский увидел «начало конца» конфликта

Президент настаивает на твердых гарантиях безопасности и призывает ЕС перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в блок. Кремль называл процесс переговоров об урегулировании «очень сложным»

Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

Однако он настаивает, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе «большие риски», а также призывает ЕС перестать «увиливать» и определить дату вступления страны в блок. По его словам, это должно произойти уже в 2027 году.

«Мне нужна дата. Я прошу об этом», — сказал Зеленский. «Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет», — добавил он. Кремль называл возможное вступление Украины в Евросоюз ее суверенным правом, поскольку речь не идет о военном альянсе.

Зеленский считает, что Россия «играет в игры» и «несерьезно относится» к завершению конфликта. «Они играют с Трампом и играют со всем миром», — полагает президент. Украинский лидер отверг утверждения о том, что Киев может воспользоваться прекращением огня для перегруппировки сил перед наступлением.

«Украине необходимо прекращение огня — вчера, сегодня, завтра, — подчеркнул он. — Нам не нужна пауза. Нам нужно окончание войны».

Идею США о том, что конфликт прекратится, если Киев уступит Донбасс, Зеленский назвал «недальновидной». Он также отметил, что давление, которое президент США Дональд Трамп оказывает на Киев с целью добиться уступок ради мира, намного сильнее, чем давление на Москву, но выразил надежду, что Трамп изменит свою позицию.

Глава Белого дома, отвечая на вопрос, придется ли украинцам пойти на территориальные уступки, заявлял: «Честно говоря, они уже потеряли часть территории». По его мнению, Киев может потерять больше территорий, чем сейчас, если мирной сделки не удастся достичь.

Президент России Владимир Путин говорил, что украинские войска должны уйти с занимаемых ими территорий, «тогда и прекратятся боевые действия». «Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — отмечал он. Если Киев откажется от диалога, Москва «добьется освобождения своих исторических земель военным путем», подчеркивал Путин.

Кремль называл процесс переговоров об урегулировании «очень сложным». «Процесс рабочий, есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя последние переговоры.