Кремль пообещал, что интересы России будут обеспечены

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия продолжает военную операцию на Украине, но остается открытой к урегулированию политико-дипломатическим способом. Об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя четыре года с начала спецоперации, передает корреспондент РБК. Он заверил, что «интересы России будут обеспечены» в любом случае.

«Вы знаете, что с самого начала были предприняты усилия для того, чтобы завершить это мирным путем. Было разработано соглашение и так далее, и тому подобное, и так далее. После вмешательства Великобритании в этот мирный процесс дело снова вернулось на военный трек. Мы продолжаем усилия по миру. Наша позиция хорошо ясна. Она последовательна», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что Россия за это время сильно изменилась, прошедшие четыре года он назвал важными в истории страны. «Произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента. Ну, наверное, созревание общества в плане понимания наших корней», — считает он. Также у Москвы «открылись глаза на многие международные процессы», добавил пресс-секретарь президента. Из-за прямого вмешательства стран Европы и США конфликт превратился в гораздо более масштабное противостояние России и Запада, «которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны».

Вместе с этим Песков пояснил, что военная операция продолжается, поскольку цели еще полностью не достигнуты. Главной целью он назвал обеспечение безопасности жителей на востоке Украины, «которые были действительно в смертельной опасности».

