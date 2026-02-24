 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал, в какой срок США хотят закончить конфликт на Украине

Bloomberg: США хотят закончить конфликт на Украине к 4 июля
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вашингтон хочет достичь договоренностей о завершении конфликта на Украине к 4 июля, когда в США будет отмечаться День независимости. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО.

В этом году отмечается 250-летие независимости США. День независимости отмечается в стране ежегодно 4 июля и считается главным национальным праздником. В 1776 году в этот день была принята Декларация независимости Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп говорил, что празднование этого года будет «самой грандиозной вечеринкой, которую видел мир».

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

О том, что США стремятся достичь договоренностей к 4 июля, ранее говорил экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Трамп хочет одновременного подписания соглашений между Киевом и Россией, Украиной и США, а также Украиной и Европой, чтобы из этого можно было сделать большую церемонию.

По словам самого украинского президента, США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала этого лета. Он не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны, чтобы успеть решить вопрос в срок.

Позицию США Зеленский объяснил тем, что у Вашингтона иные приоритеты, а именно выборы в конгресс (запланированы на ноябрь) и власти намерены посвятить себя внутренней политике.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина США День независимости мирное соглашение
