Bloomberg узнал, в какой срок США хотят закончить конфликт на Украине

Фото: John Moore / Getty Images

Вашингтон хочет достичь договоренностей о завершении конфликта на Украине к 4 июля, когда в США будет отмечаться День независимости. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО.

В этом году отмечается 250-летие независимости США. День независимости отмечается в стране ежегодно 4 июля и считается главным национальным праздником. В 1776 году в этот день была принята Декларация независимости Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп говорил, что празднование этого года будет «самой грандиозной вечеринкой, которую видел мир».

О том, что США стремятся достичь договоренностей к 4 июля, ранее говорил экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Трамп хочет одновременного подписания соглашений между Киевом и Россией, Украиной и США, а также Украиной и Европой, чтобы из этого можно было сделать большую церемонию.

По словам самого украинского президента, США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала этого лета. Он не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны, чтобы успеть решить вопрос в срок.

Позицию США Зеленский объяснил тем, что у Вашингтона иные приоритеты, а именно выборы в конгресс (запланированы на ноябрь) и власти намерены посвятить себя внутренней политике.

