Новые законы в России

В России вступил в силу закон о локализации машин такси

Использовать автомобиль в качестве такси теперь можно только в случае наличия необходимого количества баллов локализации или производства машины в рамках специального инвестконтракта

Михаил Гребенщиков / РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Входит в сюжет
В этой статье

В России с 1 марта 2026 года начал действовать закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Текст документа размещен на портале правовых актов.

Для включения автомобиля в реестр такси необходимо соблюсти хотя бы одно из двух требований. Первое — количество баллов локализации должно соответствовать количеству, установленному правительством для госзакупок.

Баллы за локализацию начисляются за производство машин на отечественных предприятиях и использование российского сырья. Сейчас минимальный балл для участия автомобиля в тендерах на госзакупки составляет 3200. С 1 января 2027 года его повысят до 3500 баллов, а с 1 января 2028-го — до 3700 баллов.

Второе требование предполагает производство автомобиля в рамках специального инвестконтракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Первый перечень автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси в России в рамках локализации, Минпромторг опубликовал в октябре 2025 года. Он включает марки Lada, «Москвич», «УАЗ», Sollers, Voyah.

Названные требования не будут применяться к машинам, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года. В Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 года. В субъектах ДФО, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — до 1 марта 2030 года.

Закон о локализации машин такси был подписан президентом России Владимиром Путиным весной 2025 года. Инициатива разработана главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым.

Осенью глава «Яндекс Такси» Александр Аникин прокомментировал РБК нововведение, выразив опасение по поводу того, что применение нового перечня может оставить многие города и тарифные классы без притока новых автомобилей.

В декабре Госдума приняла поправки к закону, согласно которым самозанятые таксисты могут использовать нелокализованные автомобили до 2033 года. Доля этих машин не должна превышать 25% от общего количества транспортных средств в региональном реестре. Для пользования льготой необходимо иметь машину во владении на протяжении как минимум шести месяцев.

